СМИ: солдаты израильской армии ведут бои с палестинским сопротивлением в Дженине

Палестинские боевики используют самодельные взрывные устройства, сообщает телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 14 января. /ТАСС/. Ожесточенные столкновения между силами палестинского сопротивления и военнослужащими израильской армии происходят на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, отряды палестинских боевиков ведут бои с израильскими силами в нескольких районах города Дженин, применяя самодельные взрывные устройства. Также сообщается об интенсивных боях в окрестностях государственной городской больницы Дженина.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.