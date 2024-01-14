14 января, 01:19

Трамп обвинил Байдена в том, что он умеет только фальсифицировать итоги выборов

Дональд Трамп. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Дональд Трамп
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам бывшего американского президента, действующий глава США "крайне некомпетентен"

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических оппонентов. Об этом заявил в субботу бывший американский лидер Дональд Трамп.

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"Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он умеет, - жульничать на выборах. [Члены администрации Байдена] очень хороши в фальсификации итогов выборов, а еще они хороши в преследовании своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют. Они хороши лишь в этом, но мы преподадим им урок", - сказал республиканец, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев. В число его соперников входят губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли и бизнесмен Вивек Рамасвами. 

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