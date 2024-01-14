Al Jazeera: Израиль нанес удары по городам Дейр-эль-Балах и Рафах в секторе Газа

Число погибших в результате атак пока неизвестно, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 14 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла удар по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, в результате которого есть погибшие и раненые. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израильские силы также атаковали жилой дом в центре города Рафах на юге анклава. Число жертв и пострадавших в результате обеих атак уточняется.

С начала израильской военной кампании в секторе Газа было убито свыше 23,7 тыс. палестинцев, еще более 60 тыс. получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и городам на Западном берегу реки Иордан, а также по некоторым районам Ливана и Сирии.