Сотрудников Белого дома перевели в другое место во время пропалестинского протеста

Секретная служба США не уточнила, куда именно их доставили

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, перевела сотрудников Белого дома и представителей СМИ в другое место во время пропалестинского протеста в американской столице. Об этом говорится в письменном заявлении службы.

Как подчеркивается в документе, во время демонстрации у комплекса Белого дома 13 января часть ограждения, "установленного на время мероприятия, получила временные повреждения". "Проблемы были оперативно устранены на месте группами поддержки Секретной службы США. В целях предосторожности некоторые представители СМИ и сотрудники [Белого дома], находившиеся в непосредственной близости от Пенсильвания-авеню, [где находится официальная резиденция президента США], были временно переведены в другое место на время решения этого вопроса", - отмечается в сообщении. В нем не говорится, куда именно были перемещены сотрудники СМИ и представители Белого дома.

Кроме того, подчеркивается в документе, "Секретная служба не произвела никаких арестов в связи с маршем, а Белому дому и прилегающим зданиям не был нанесен материальный ущерб".

В субботу десятки тысяч человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в центре Вашингтона всего в паре кварталов от Белого дома. Протестующие скандировали лозунги, призывая "положить конец геноциду в Газе" и "прекратить финансирование апартеида со стороны Израиля". Они призывали привлечь власти еврейского государства к ответственности за "преступления против человечности" в палестинском анклаве. В акции приняли участие американцы со всей страны, в частности из штатов Висконсин, Миннесота, Техас и Флорида.

В Вашингтоне не прекращаются манифестации, участники которых требуют от американских властей заставить Израиль прекратить операцию в Газе. В 2023 году тысячи пропалестинских демонстрантов прошли по центральным улицам города к Белому дому. Протестующие объявляли голодовку, прерывали слушания в Конгрессе, подвергались арестам на территории Капитолия. В ноябре несколько тысяч человек вышли на акцию солидарности с Израилем. Манифестация состоялась на Национальном молле - центральном бульваре столицы, где расположены Капитолий, главные музеи и исторические монументы Вашингтона.