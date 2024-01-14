Al Jazeera: ЦАХАЛ проводит рейды в городах на Западном берегу реки Иордан

По данным телеканала, в Дженине бульдозеры армии "разрушили несколько улиц"

ДУБАЙ, 14 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля этой ночью проводят рейды в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, подобные операции проходят в поселениях Бидья и Наблус. Как отмечает телеканал, в деревне аль-Мазра аль-Гарбия к северо-западу от Рамаллы израильские военные задержали двоих палестинских жителей.

Кроме того, в городе Дженин бульдозеры Армии обороны Израиля "разрушили несколько улиц".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.