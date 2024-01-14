СМИ: глава МО Израиля покинул заседание военного кабинета из-за конфликта с Нетаньяху

Йоав Галант был недоволен тем, что главу штаба его помощников не пустили на заседание военного кабинета, пишет газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант ненадолго покинул заседание военного кабинета из-за конфликта с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила израильская газета The Times of Israel.

По ее данным, инцидент произошел в комплексе Минобороны "Кирия" в Тель-Авиве. Министр обороны был недоволен тем, что главу штаба его помощников не пустили на заседание военного кабинета. "Прекратите стоять на пути моей работы", - сказал Галант главе правительства перед тем, как покинуть помещение.

По данным газеты, главу штаба министра не пустили на совещание военного кабинета под предлогом того, что помощники до участия в нем не допускаются. В то же время несколько советников Нетаньяху присутствовали на заседании.

Позже Галант вернулся и принял участие в закрытой части совещания, на которой были только члены военного кабинета.