ЦАХАЛ сообщил о гибели еще одного солдата на юге сектора Газа

Всего с начала нового обострения палестино-израильского конфликта погибли 522 военнослужащих Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще одного военнослужащего в ходе боев в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По ее информации, 21-летний старший сержант Андуалем Кабеда, служивший в 603-м инженерно-саперном батальоне 7-й танковой бригады ЦАХАЛ, погиб в бою на юге сектора Газа. Он стал 188-м военным, погибшим в ходе сухопутной операции против радикального палестинского движения ХАМАС. Общее число павших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта, по данным армейской пресс-службы, составило уже 522.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.