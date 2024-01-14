СМИ: спецпосланник США по гуманитарной ситуации в Газе уйдет в отставку

Дата и причины, по которым Дэвид Саттерфилд покинет пост, не называются, сообщило издание HuffPost

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Дипломат Дэвид Саттерфилд, которого президент США Джо Байден назначил в октябре 2023 года спецпосланником по гуманитарным вопросам в секторе Газа и во всем Ближневосточном регионе, покинет пост в ближайшие недели. Об этом сообщило в субботу интернет-издание HuffPost.

Точная дата отставки и ее причины не называются.

Саттерфилд курирует вопросы, касающиеся "смягчения последствий в гуманитарной сфере, к которым привела террористическая атака" радикального палестинского движения ХАМАС против Израиля, и поддержки усилий профильных американских ведомств на этом направлении. Он возглавляет дипломатические усилия Соединенных Штатов по срочному реагированию на гуманитарный кризис в Газе. Речь, в частности, идет "о работе по содействию передаче жизненно важной помощи наиболее уязвимым слоям населения и об обеспечении безопасности гражданских лиц во взаимодействии с ООН и партнерами США".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.