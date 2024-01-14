Эксперт: отношения Тайваня и КНР останутся стабильными, но без возможностей для развития

Профессор международной политики Токийского университета Ясухиро Мацуда заявил, что Китай с большим вниманием отнесется к тому, что скажет избранный глава администрации острова Лай Циндэ во время своей инаугурационной речи в мае

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Отношения Тайваня с Китаем при новой администрации острова останутся стабильными, но без явных возможностей для развития. Такое мнение в интервью японской газете Asahi выразил профессор международной политики Токийского университета Ясухиро Мацуда.

"Власти КНР продолжают оказывать давление на Тайвань, избранный глава администрации острова Лай Циндэ в резких выражениях подвергался личным нападкам Пекина. Сложно представить, что стороны смогут устроить саммит лидеров. Вероятно, отношения Тайваня и Китая останутся стабильными, но без явных возможностей для их дальнейшего развития", - заявил эксперт.

По словам Мацуды, КНР "с большим вниманием отнесется к тому, что скажет Лай Циндэ во время своей инаугурационной речи в мае". "Между тем в этом году также состоятся выборы президента США. Поэтому Пекин вплоть до оглашения политики новой американской администрации, скорее всего, сосредоточится на теме экономики", - подчеркнул профессор.

В субботу на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи получил 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.