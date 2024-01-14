В Японии сообщили о вероятном запуске КНДР баллистической ракеты

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу сообщать властям

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Охрана также сообщила, что запущенная, предположительно, баллистическая ракета КНДР с большой долей вероятности уже упала.

18 декабря КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, ракета за 4 415 секунд преодолела 1 002,3 км при максимальной высоте полета 6 518,2 км и "точно попала в намеченную акваторию".