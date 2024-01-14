Глава МИД КНДР посетит Россию 15-17 января

Поездка состоится по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова

СЕУЛ, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит Россию 15-17 января. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Агентство указывает, что поездка состоится по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В октябре Лавров посетил Пхеньян. Визит был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Лавров был принят лидером КНДР Ким Чен Ыном.

15 ноября 2023 года в Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую сторону на переговорах возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также в ноябре делегация КНДР во главе с министром культуры Сын Чон Гю отправилась в Россию для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В октябре делегация Министерства спорта КНДР во главе с министром Ким Иль Гуком приняла участие в XI Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми. С 12 по 17 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию.