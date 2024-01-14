Более 75% опрошенных жителей ФРГ недовольны работой кабмина Шольца

Это самый низкий показатель с декабря 2021 года, когда правительство канцлера начало свою работу

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей ФРГ - 76% - недовольны работой правительства канцлера Олафа Шольца. Таковы результаты опроса, который провела служба INSA для газеты Bild am Sonntag.

Лишь каждый шестой - 17% - удовлетворен промежуточными итогами работы кабмина. Это самый низкий показатель с декабря 2021 года, когда правительство Шольца начало свою работу.

При этом 72% респондентов указали, что что не согласны с решениями канцлера. Лишь 20% полагают, что он хорошо справляется со своими обязанностями.

Самой популярной партией остается оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 30%, на втором месте идет правая "Альтернатива для Германии". У трех правящих партий - социал-демократов, зеленых и либералов - в общей сложности 32%. Если бы в выборах участвовала учрежденная недавно партия "Союз Сары Вагенкнехт", то она получила бы 14%. В опросе участвовали 1 002 человека.

На работу кабмина ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Кабмину пришлось изыскивать средства в других источниках. Одной из отмененных статей расходов стали льготы для фермеров. Из-за этого по всей стране сейчас проходят протесты сельхозпроизводителей.