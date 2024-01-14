Премьер Испании пообещал одобрить закон о защите детей от порнографии в интернете

Педро Санчес заявил, что каждый 4-й ребенок в стране младше 12 лет "имел или имеет доступ к порнографии и смотрит ее"

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. Правительство Испании планирует одобрить закон, направленный на защиту несовершеннолетних от порнографического контента в интернете. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес в интервью газете El Pais.

По его словам, каждый 4-й ребенок в стране младше 12 лет "имел или имеет доступ к порнографии и смотрит ее". "Ее потребляют почти половина молодых людей в возрасте до 15 лет, - сказал глава кабмина. - Это влияет на воспитание наших подростков".

Санчес выразил мнение, что такой контент также оказывает воздействие на будущее поведение несовершеннолетних. В этой связи правительство собирается предложить инициативу по защите детей и подростков в интернете, которая будет иметь три направления. "Во-первых, принятие всеобъемлющего закона для защиты несовершеннолетних в интернете, - пояснил премьер. - Во-вторых, утверждение междисциплинарной стратегии в области образования, цифровых навыков, а также в области равенства". "И, наконец, создание устройств, предотвращающих доступ несовершеннолетних к этому порнографическому контенту", - заключил он.