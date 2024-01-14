Глава ВМС Швеции хотела бы усилить контроль для судов на Балтике

Ева Скуг Хаслум отметила, что на море "может потребоваться такой же контроль, как в аэропортах"

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Командующий ВМС Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум считает необходимым усилить контроль судов в Балтийском море. Об этом она заявила в интервью газете Dagens Nyheter.

По ее мнению, здесь имеются "недостатки, которые как можно скорее должны быть устранены". "Я часто думаю, насколько строг контроль в аэропорту по сравнению с контролем на море. Представьте, что на борту парома с тысячами пассажиров произойдет теракт. Какие последствия это будет иметь, в том числе и для всей отрасли в долгосрочной перспективе?" - сказала Скуг Хаслум, добавив, что на море "может потребоваться такой же контроль, как в аэропортах".

Она считает пассажирские паромы и торговые суда наиболее уязвимыми объектами.

"Я воспринимаю ситуацию на Балтике как напряженную и чрезвычайно хрупкую. Мы сейчас в гораздо большей степени настороже, нежели 5-6 лет назад, и практически постоянно готовы к тому, что что-то случится", - отметила контр-адмирал.