На Украине заявили, что им будет сложно содержать истребители F-16

Представитель командования ВСУ Юрий Игнат отметил, что Киев в скором времени должен полностью перейти на военную технику западного образца

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Украине будет крайне сложно обеспечивать содержание западных истребителей F-16 из-за разнообразия парка военной авиации. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Игнат также считает, что Украина в скором времени должна полностью перейти на военную технику западного образца. Что касается авиации, по его мнению, Киев мог бы получить в дополнение к F-16 и другие образцы западных самолетов. "Возможно, не один, а два типа самолетов будет западного образца, мы, в частности, кроме F-16 говорили и про шведский Gripen", - добавил он.

В Дании для F-16 проходят подготовку шесть украинских пилотов. В конце августа 2023 года Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, а Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.