14 января, 11:19
Военная операция на Украине

На Украине заявили, что им будет сложно содержать истребители F-16

Представитель командования ВСУ Юрий Игнат отметил, что Киев в скором времени должен полностью перейти на военную технику западного образца

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Украине будет крайне сложно обеспечивать содержание западных истребителей F-16 из-за разнообразия парка военной авиации. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Игнат также считает, что Украина в скором времени должна полностью перейти на военную технику западного образца. Что касается авиации, по его мнению, Киев мог бы получить в дополнение к F-16 и другие образцы западных самолетов. "Возможно, не один, а два типа самолетов будет западного образца, мы, в частности, кроме F-16 говорили и про шведский Gripen", - добавил он.

В Дании для F-16 проходят подготовку шесть украинских пилотов. В конце августа 2023 года Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, а Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине