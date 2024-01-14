Швейцарский политик назвал встречу в Давосе по украинской "формуле мира" фарсом

Ги Меттан отметил, что заседание не сможет принести положительного результата, так как на него не пригласили Россию

ЖЕНЕВА, 14 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Созванная в воскресенье в Давосе встреча по украинской "формуле мира" не может принести какого-либо положительного результата, поскольку на нее не пригласили Россию. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС швейцарский политик, журналист и писатель, депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. Он назвал эту встречу пропагандистской операцией и фарсом.

"Не будет никакого результата, так как для переговоров о мире необходимо присутствие за столом обеих сторон", - отметил он, добавив: "На мой взгляд, это [дискуссии по украинской "формуле мира" в Давосе] представляет собой пропагандистскую операцию, политический маркетинг".

Как считает Меттан, цель этой встречи состоит в том, чтобы "убедить население, что в Давосе собрались обсуждать мирное урегулирование, хотя в действительности речь идет о том, чтобы поддержать Украину". "По-моему, это фарс", - констатировал политолог.

На начинающееся 15 январе в Давосе ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) сейчас съезжаются представители большого числа государств, в том числе влиятельные политики, напомнил собеседник агентства. В этой связи встреча по украинской "формуле мира", проводимая за день до начала Давосского форума, является "попыткой собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран", сказал политолог. Между тем в отсутствие России "Давос не может считаться местом для обсуждения серьезных вопросов, касающихся мира, это просто пародия", резюмировал политик.

Встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников по национальной безопасности созвана 14 января в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины. В 2023 году состоялись три встречи в формате этой "формулы". Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.