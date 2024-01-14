На Украине признали сложности с производством артиллерийских боеприпасов

Министр стратегической промышленности Александр Камышин отметил, что взрывчатые вещества и порох для их производства являются дефицитными позициями в мире

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Украинская оборонная промышленность испытывает самые большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин.

"Тяжелее всего идет производство артиллерийских боеприпасов, потому что это дефицитная позиция глобально в мире. Компоненты для ее производства - взрывчатое вещество и порох являются дефицитными позициями в мире. Речь не только про Украину, но и про Евросоюз, Соединенные Штаты", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

В Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм. В частности, в конце декабря 2023 года об этом вновь заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, украинские войска также сталкиваются с дефицитом боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger.

Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах.

В частности глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз не смог выполнить свой план по производству миллиона снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024 году сообщество обязательно доведет производство до этого уровня. С подобными обещаниями выступил и министр обороны США Ллойд Остин, заявив, что Вашингтон на 50% увеличил финансирование производства боеприпасов в связи с высоким расходованием американских снарядов Киевом. При этом, как сообщала телекомпания ABC, поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30% с начала операции Израиля в секторе Газа в октябре.