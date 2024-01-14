СМИ: оппозиция ФРГ заранее знала о планах кабмина пересмотреть льготы фермерам

Как пишет Bild am Sonntag, решение приняли единогласно

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Крупнейшие оппозиционные партии ФРГ - Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС), а также "Альтернатива для Германии" (АдГ) - уже год назад были в курсе планов правительства пересмотреть льготы для фермеров. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

Еще в начале 2023 года германская счетная палата констатировала, что льготы для сельхозпроизводителей слишком дорого обходятся бюджету. 27 января 2023 года профильный комитет Бундестага "с согласием принял к сведению" эти подсчеты и "потребовал от правительства" проверить необходимость пересмотра льгот.

"Это решение было принято единогласно, протеста не последовало ни от правящей коалиции, ни от ХДС/ХСС, ни от АдГ", - пишет Bild am Sonntag со ссылкой на конфиденциальные парламентские документы.

С 8 января германские фермеры возобновили протесты против отмены льгот. Они заблокировали развязки на нескольких федеральных трассах в разных частях ФРГ. Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на следующий год. Это стало необходимо после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета 60 млрд евро. Ряд статей экономии коснулся фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн ежегодно. За этим последовали масштабные протесты, одна из акций 18 декабря прошла у Бранденбургских ворот в Берлине. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать свои планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.