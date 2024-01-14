В Киеве заявили о неспособности украинского производства покрыть потребности страны

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин отметил, что потребности Украины выше, чем у ЕС и США в совокупности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что украинское производство неспособно в полной мере покрыть потребности страны.

"В целом, наших объемов производства, как бы они сильно не выросли, их никогда не будет достаточно, чтобы полностью на 100% покрыть наши потребности", - сказал он в эфире телеканала "Рада", подчеркнув, что потребности Украины выше, чем у ЕС и США в совокупности.

Отдельно Камышин отметил, что на оборонную промышленность Украины работает около 500 компаний, из них 400 принадлежит частным лицам и 100 - государству. Большинство государственных предприятий, из указанных 100, принадлежит концерну "Украинская оборонная промышленность".

Аналогичное мнение ранее выражал и советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, Украина не в силах самостоятельно нарастить производство вооружений до объемов, достаточных для создания паритета с Россией.

Ранее Камышин сообщал, что Киев достиг договоренностей с двумя "ведущими американскими компаниями" о совместном производстве боеприпасов калибра 155 мм. Однако, по его же мнению, запуск подобного производства невозможен в 2024 году. На этом фоне, в декабре, украинский президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями американских оборонных компаний в США предложил создать на Украине европейский оборонный центр.