МИД Швейцарии призвал включить Россию в дискуссию о мирном урегулировании на Украине

Глава ведомства Иньяцио Кассис отметил, что мир невозможен без слова России

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции в Давосе глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. Пресс-конференция транслировалась онлайн на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ).

"Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово", - сказал Кассис.

Глава МИД сообщил, что во встрече по украинской "формуле мира" на уровне советников по национальной безопасности, созванной 14 января в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины, участвуют представители 83 стран. Он подчеркнул, что считает "очень важным" участие в нынешних дискуссиях стран БРИКС - Бразилии, Индии, Саудовской Аравии и ЮАР, учитывая тот факт, что они "могут иметь влияние на Россию". Отвечая на вопрос об отсутствии Китая на встрече, министр сказал, что нужно "найти лучшие пути для сотрудничества с Китаем в целях достижения прогресса", так как Пекин "может сыграть исключительно важную роль во всем этом процессе".

"Без диалога мы не придем к успешному результату", - продолжил Кассис. Он назвал задачу мирного урегулирования на Украине "непростой", подчеркнув, что процесс "будет долгим, но нет другого выбора, кроме следования по этому пути".

В 2023 году состоялись три встречи в формате этой "формулы". Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.