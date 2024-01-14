МИД Швейцарии рассказал о четвертой встрече в Давосе по теме "формулы мира"

Глава МИД Иньяцио Кассис отметил, что она может стать последней на уровне советников по нацбезопасности

ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Созванная 14 января в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира", может стать последней на этом уровне. Об этом заявил на пресс-конференции глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

"Это четвертая встреча, которая может стать последней на этом уровне", - сказал он.

В 2023 году состоялись три встречи в формате этой формулы. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов. Речь, в частности, идет о полном выводе ВС РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает военную операцию.