В Киеве заявили, что готовят договоры о безопасности с США и некоторыми другими стран

Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк отметил, что это необходимо для предоставления гарантий безопасности для их страны

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и рядом других стран по аналогии документа, подписанного с Великобританией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк.

"Такие же аналогичные документы, которые разрабатываются с рядом других стран, начиная с Соединенных Штатов, Германии, Италии, Франции, Канады, Польши. Со всеми ними также прорабатываются очень похожие документы. Идея абсолютно идентична - предоставление гарантий безопасности для Украины", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали 12 января двустороннее соглашение о безопасности. Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обяжет Великобританию "консультироваться с Украиной" в случае еще одного конфликта с РФ и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, с подписанием этого договора "война до последнего украинца" в антироссийских интересах Вашингтона и Брюсселя приобретает еще один аспект, который не имеет отношения к безопасности для украинского народа. Он добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который заявил о взятых по этому документу обязательствах Киева защищать Великобританию в случае необходимости, "расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону".