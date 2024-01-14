Ас-Сиси и Ван И заявили о необходимости создания независимого палестинского государства

Президент Египта и глава МИД КНР также отметили, что категорически не приемлют принудительного выселения палестинцев с их земель

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире главу МИД Китая Ван И и обсудил с ним ситуацию в секторе Газа. В ходе беседы стороны объявили о необходимости решить палестинскую проблему путем создания независимого Государства Палестина, сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

"Президент Египта и глава МИД КНР заявили, что всеобъемлющее и справедливое решение палестинской проблемы должно основываться на принципе двух государств и создании независимого Государства Палестина в соответствии с международными правовыми актами", - говорится в сообщении, опубликованном Фахми на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В ходе встречи стороны также подчеркнули, что категорически не приемлют принудительного выселения палестинцев с их земель и настаивают на соблюдении международного законодательства в данном вопросе.

Президент Египта на встрече с Ван И "подчеркнул необходимость прекращения огня в Газе" в целях защиты гражданского населения и снижения общего уровня напряженности в регионе Ближнего Востока. Со своей стороны министр иностранных дел Китая передал египетскому лидеру устное послание от председателя КНР Си Цзиньпина, в котором последний высоко оценил роль Египта в укреплении безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Кроме того, в ходе встречи ас-Сиси и Ван И отметили готовность расширять экономическое сотрудничество между Египтом и Китаем как на двустороннем уровне, так и в рамках БРИКС и инициативы "Один пояс - один путь".

Египет стал первой страной, которую Ван И посетил в рамках своего турне по государствам африканского континента. До 18 января 2024 года он также планирует побывать в Тунисе, Того и Кот-д'Ивуаре. После этого глава китайского внешнеполитического ведомства посетит Бразилию и Ямайку.