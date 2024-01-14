Президент переходного периода Чада стал кандидатом на выборах главы государства

Дата их проведения пока не установлена, сообщает RFI

ПРЕТОРИЯ, 14 января. /ТАСС/. Влиятельная партия Чада "Патриотическое движение спасения" избрала президента переходного периода страны Махамата Идрисса Деби Итно своим кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Внеочередной съезд партии сначала избрал Махамата Идрисса Деби Итно своим "почетным президентом", а затем и кандидатом на выборах, отмечает она. Пока дата проведения президентских выборов в Чаде не установлена, однако они должны пройти до конца 2024 года.

После гибели на поле боя в апреле 2021 года президента Чада Идрисса Деби Итно армия во главе с его сыном Махаматом Идриссом Деби Итно взяла власть в свои руки. Власти и оппозиция договорились в октябре 2022 года продлить переходный период до 2024 года и назначить президентом переходного периода Махамата Идрисса Деби Итно.

Принятая в минувшем декабре на референдуме новая Конституция Чада позволяет Махамату Идриссу Деби Итно баллотироваться на пост президента.