В Киеве заявили о начале переговоров о гарантиях безопасности с Румынией

В офисе украинского президента Владимира Зеленского отметили, что Бухарест стал девятой столицей, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Украина и Румыния начали переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. Об этом сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.

"Украинская сторона с участием руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотой о заключении двустороннего соглашения по безопасности", - говорится в заявлении на сайте офиса президента.

Отмечается, что переговоры "ознаменовали повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства".

В Киеве утверждают, что Румыния стала девятой страной, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности.

12 января Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Лондон стал первым из западных партнеров Украины, заключившим такого рода соглашение.

В июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Затем к данной декларации присоединились некоторые другие страны. В документе, в частности, говорится, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.