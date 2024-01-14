В Израиле засекли новые обстрелы со стороны Ливана и атаковал объекты "Хезболлах"

По информации военных, в Кфар-Ювале одна из ракет попала в жилой дом, что привело к жертвам среди израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые обстрелы северных районов страны с территории Ливана и нанесли новые авиаудары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в соседнем государстве. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В течение дня (в воскресенье) было запущено несколько снарядов со стороны Ливана в направлении населенных пунктов Мисгав-Ам и Горен на севере Израиля, они упали на открытой местности. Также было запущено несколько противотанковых ракет в направлении районов Зарита, Шомеры и Кфар-Юваля", - говорится в сообщении.

По данным военных, в Кфар-Ювале одна из ракет попала в жилой дом, что привело к жертвам среди израильтян. Ранее издание The Times of Israel сообщало, что в Кфар-Ювале погиб по меньшей мере один человек - мужчина в возрасте около 40 лет. Кроме того, по его информации, после этого обстрела тяжелые ранения получила 70-летняя жительница севера страны.

Помимо этого, проинформировали в армейской пресс-службе, "некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и военным целям в Ливане". "Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по ливанской территории", - добавили военные.