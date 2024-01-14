МИД КНР заявил, что Тайвань неотделим от Китая и не может стать независимым

Принадлежность острова обусловлена декларацией по итогам Каирской конференции 1943 года, утверждает глава МИД Ван И

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Остров Тайвань - неотъемлемая часть Китая, он не является и не станет отдельным государством. Такое мнение выразил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе визита в Египет.

"Тайвань является неделимой частью нашей страны и не станет отдельным государством, он вернется в состав Китая", - приводит его слова египетский информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа". Глава китайского внешнеполитического ведомства также заявил, что принадлежность Тайваня Китаю обусловлена декларацией, принятой в 1943 году по итогам Каирской конференции: согласно этому документу, все территории, отторгнутые у КНР Японией, должны были быть возвращены китайской стороне.

Ван И предостерег внешних игроков от вмешательства во внутренние дела КНР и подчеркнул, что Пекин "решительно ответит на подобные шаги". "Планы об объявлении Тайваня независимым государством не увенчались успехом в прошлом, и этого не случится ни в настоящем, ни в будущем", - сказал глава китайского МИД.

13 января на Тайване прошли выборы главы местной администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Представитель главной оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи получил 33,49%, председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ - 26,46%. Оппозиция признала поражение на выборах. В ответ на это МИД КНР опубликовал заявление, в котором говорилось, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР независимо от изменений на острове, в мире существует только один Китай, и Тайвань является его частью.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин называет Тайвань одной из провинций КНР.