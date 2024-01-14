Армия Израиля сообщила об уничтожении трех боевиков, проникших со стороны Ливана

Во время этого инцидента пять военнослужащих Армии обороны получили ранения, сообщила израильская армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Израильские военные вступили в бой с группой вооруженных радикалов, проникших на территорию страны из Ливана, и уничтожили трех боевиков, при этом ранения получили пять израильских военнослужащих. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Этой ночью военнослужащие Армии обороны Израиля, патрулировавшие район [горы] Хар-Дов, обнаружили трех террористов, проникших из Ливана на израильскую территорию. Террористы открыли огонь по военным, и вскоре военные убили террористов", - говорится в сообщении.

"Во время этого инцидента пять военнослужащих Армии обороны Израиля получили ранения - двое средней степени тяжести, еще трое - легкие ранения. Пострадавшие военные были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.