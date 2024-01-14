WSJ: Украина борется за внимание союзников на фоне ближневосточного конфликта

Издание отмечает, что крупные нейтральные страны "едва ли" изменят свою позицию, а дополнительная экономическая помощь со стороны США и ЕС еще не одобрена

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Киев после эскалации конфликта на Ближнем Востоке вынужден сражаться на еще одном новом фронте - за удержание внимания союзников. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года западные страны переключились на палестино-израильский конфликт, а затем и на борьбу с йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Негативно повлиял на поддержку Украины и провал украинского контрнаступления, пишет издание. Американская помощь в $60 млрд "застряла в Конгрессе", а ЕС все еще пытается одобрить направление Украине $50 млрд в виде финансовой помощи на следующие четыре года, пишет WSJ.

На созванной в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины четвертой встрече советников по национальной безопасности, посвященной украинской "формуле мира", Киев намерен в том числе убедить "мобилизовать международную поддержку" участвующие во встрече более 80 стран и международных организаций. При этом, как отмечают источники газеты, едва ли получится заставить "такие крупные нейтральные страны, как Индия, Индонезия и Саудовская Аравия", изменить свою позицию, а ЮАР и Бразилия сохраняют "тесные экономические и дипломатические связи с Москвой".