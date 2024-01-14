14 января, 14:06
Военная операция на Украине

В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом

AP Photo/ Hanna Arhirova
© AP Photo/ Hanna Arhirova

Командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко отметил, что в войска в настоящее время прибывают в основном мужчины старшего возраста "с сопутствующими проблемами со здоровьем"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ситуация с личным составом в Вооруженных силах Украины на многих направлениях критическая, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов - более 40 лет. Об этом заявил командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

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"В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего", - приводит его слова украинский телеканал "Эспрессо".

Тарасенко добавил, что в качестве пополнения в войска сейчас прибывают в основном мужчины старшего возраста "с сопутствующими проблемами со здоровьем". По словам командира батальона, средний возраст солдата сейчас составляет значительно больше 40 лет. Он сообщил, что те, кто был призван в начале боевых действий, "во многих подразделениях закончились: не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам".

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года. Власти страны уже сталкиваются с проблемами при комплектовании армии, а действия представителей ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата), которые пытаются с применением силы вручать повестки в общественных местах, периодически оказываются в центре внимания СМИ. В конце 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.

На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации и мерах ответственности для уклонистов. Однако после разбора в профильном комитете парламента документ, который вызвал шквал критики, был отозван на доработку. Между тем и депутаты, и офис президента признают, что новый вариант в любом случае будет содержать "непопулярные меры". 

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