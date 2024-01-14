Глава администрации Тайваня примет прибывшую на остров делегацию экс-чиновников США

В делегацию вошли экс-помощник президента США по национальной безопасности Стивен Хэдли, экс-заместитель госсекретаря США Джеймс Стайнберг и председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер

ГОНКОНГ, 14 января. /ТАСС/. Делегация бывших высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов прилетела на Тайвань. Как сообщило внешнеполитическое ведомство острова, в ходе визита их примет действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

В аэропорту их встретила директор Департамента Северной Америки внешнеполитического ведомства острова Ван Лянъюй. В американскую делегацию вошли бывший помощник президента США по национальной безопасности (в администрации Джорджа Буша - младшего, республиканец) Стивен Хэдли и бывший заместитель госсекретаря США (в администрации Барака Обамы, демократ) Джеймс Стайнберг, а также председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер.

Визит делегации США продлится с 14 по 16 января.

В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.