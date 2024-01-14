Глава администрации Тайваня заявил о продвижении мира и демократии вместе с США

Лай Циндэ отметил, что отношения острова и Соединенных Штатов руководствуются "общими ценностями и интересами"

ГОНКОНГ, 14 января. /ТАСС/. Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил о намерении вместе с США продвигать мир и демократию в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом он написал в X (ранее Twitter) в ответ на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Отношения Тайваня и США руководствуются нашими общими ценностями и интересами", - отметил он. "Работая совместно с нашими друзьями в США, Тайвань сохранит приверженность продвижению демократии, мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе", - написал Лай Циндэ.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.