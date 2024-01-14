СМИ: Байден все больше недоволен Нетаньяху из-за его отказа выполнять рекомендации США

По информации Axios, Соединенные Штаты недовольны тем, что Израиль отказывается прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его помощники все больше недовольны тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается следовать рекомендациям американской стороны по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios.

По сведениям его источников из числа чиновников США, "у президента Байдена и других американских должностных лиц растет раздражение относительно <...> Нетаньяху и того, что он отвергает большую часть недавних запросов США, касающихся войны в Газе". Один из источников в администрации США полагает, что "терпение президента кончается", по словам другого, Вашингтон испытывает "огромное разочарование".

Как уточняется в публикации, американская сторона, в частности, недовольна тем, что Израиль отказывается прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета, и обеспечить расширение доставки гуманитарной помощи в Газу. По мнению Вашингтона, Нетаньяху не хочет "серьезно обсуждать планы на период после войны" и предложения США относительно того, какую роль Палестинская национальная администрация будет играть в Газе в будущем. Власти США также считают, что Израиль не снизит к концу января интенсивность боевых действий в Газе, чего добиваются американские должностные лица в надежде уменьшить число жертв среди палестинцев. Как отмечает портал, если масштаб действий израильской армии в анклаве не будет сокращен, то для Байдена будет все труднее поддерживать на том же уровне содействие военной кампании Израиля.

Американский сенатор Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд), который, как отмечается в материале, поддерживает контакт с должностными лицами США, участвующими в консультациях с израильскими коллегами, подчеркнул: "Они обращаются с мольбой к коалиции Нетаньяху, но раз за разом получают пощечины".

В публикации приводится комментарий представителя Совета национальной безопасности Белого дома. Он заверил, что США "сосредоточены на том, чтобы Израиль мог защититься от ХАМАС", добиваются наращивания гуманитарной помощи жителям Газы, а также взаимодействуют с властями еврейского государства с целью "освобождения всех заложников".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.