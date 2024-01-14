В "Хезболлах" заявили, что США совершили ошибку, начав агрессию против Йемена

Лидер партии шейх Хасан Насрулла отметил, что "йеменцы будут продолжать нападения на корабли"

БЕЙРУТ, 14 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проявил недальновидность, отдав приказ атаковать территорию Йемена в надежде на то, что это остановит операции бойцов-хуситов в Красном море. Такое мнение выразил лидер ливанской шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла в телеобращении к участникам митинга в Бейруте, которое транслировал телеканал Al Manar.

"Президент Байден и его окружение скоро поймут, что совершили ошибку, начав агрессию против Йемена, - заявил он. - Действия американцев свидетельствуют о том, что они не знают народ этой арабской страны и его волю к сопротивлению".

По словам шиитского политика, нанесение ударов крылатыми ракетами по предполагаемым военным объектам движения "Ансар Аллах" (хуситы) ничего не изменит. "Йеменцы будут продолжать нападения на корабли, направляющиеся в Израиль, до тех по пока не будет прекращена израильская агрессия в секторе Газа", - подчеркнул Насрулла.