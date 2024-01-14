Эксперт: британская помощь Украине преимущественно ограничивается громкими фразами

Профессор Сент-Эндрюсского университета Филиппс О'Брайен отметил, что "Сунаку нравится публично говорить о поддержке Украины", но в реальности он не сильно интересуется внешней политикой

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании регулярно заявляет о своем желании поддерживать Украину, однако объемы предоставляемой Киеву помощи заметно уступают показателям других стран. Такое мнение выразил профессор Сент-Эндрюсского университета Филиппс О'Брайен в статье для журнала The Spectator.

По его словам, несмотря на громкие фразы, в действительности Великобритания является "одним из наименее щедрых сторонников Украины во всей Европе". Эксперт отметил, что совокупный объем британской военной и экономической помощи Украине составляет 0,45% ВВП - по этом показателю Лондон опережает только Ирландию (0,38%) и Швейцарию (0,3%). При этом О'Брайен обратил внимание на то, что страны Прибалтики, Северной, Центральной и Восточной Европы на поддержку Киева выделили средства в размере до 1,5% своего ВВП.

В 2022-2023 годах Великобритания предоставляла Украине военную помощь на сумму £2,3 млрд ($2,9 млрд по текущему курсу) ежегодно. В пятницу премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак объявил об увеличении помощи Украине в 2024 году до £2,5 млрд ($3,19 млрд). О'Брайен назвал это решение незначительным, поскольку, например, Германия собирается нарастить объемы помощи Киеву с €4 млрд до €8 млрд в 2024 году.

Профессор подчеркнул, что "Сунаку нравится публично говорить о поддержке Украины", однако в реальности он не сильно интересуется внешней политикой. "Вместо слов о британской поддержке Украины, было бы лучше предложить ощутимую помощь. Потому что, по правде говоря, все, что Великобритания предлагала в последнее время, - это слова", - указал он.

Эксперт также выразил удивление тем, что Сунак, согласно сообщениям в прессе, в преддверии парламентских выборов в стране не отказывается от идеи пригласить в свою команду бывшего советника экс-главы правительства королевства Бориса Джонсона Доминика Каммингса. По мнению О'Брайена, возвращение на Даунинг-стрит Каммингса, который призывал украинское руководство уступить часть своей территории России и отказаться от вступления в НАТО, пролило бы свет на настоящее отношение Сунака к Украине.