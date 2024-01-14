Минобороны Израиля заявило, что не остановится до достижения победы над ХАМАС

Министр Йоав Галант отметил, что страна ведет самую справедливую войну в своей истории

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Израиль не остановится, пока не добьется победы над ХАМАС. С таким заявлением выступил глава израильского Минобороны Йоав Галант по случаю 100 дней с момента атаки боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на еврейское государство 7 октября.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) не остановимся, пока ХАМАС не будет побежден. Прошло 100 дней с тех пор, как ХАМАС начал жестокое нападение на Израиль, убивая, насилуя и пытая детей, женщин и мужчин. Прошло 100 дней с тех пор, как наши близкие оказались заложниками в Газе. Прошло 100 дней, мы не остановимся, пока не победим", - приводит высказывания Галанта пресс-служба Минобороны.

Министр отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "ведет самую справедливую войну в нашей (Израиля - прим. ТАСС) истории". "И, хотя мы сталкиваемся с жестоким врагом, мы продолжаем поддерживать моральные и профессиональные стандарты, принимая меры по отделению гражданского населения и террористов", - добавил Галант.