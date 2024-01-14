Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну против ХАМАС "еще много месяцев"

Глава кабмина отметил, что в первую очередь необходимо покрыть расходы на войну

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Война Израиля против ХАМАС будет продолжаться много месяцев. С таким заявлением выступил глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху, открывая заседание правительства по утверждению государственного бюджета страны на 2024 год, сообщила канцелярия премьера.

"Стало очевидно, что мы должны вести эту войну, и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет. Это бюджет на год, в котором мы находимся в состоянии войны. Это требует от нас гораздо больших расходов на безопасность, чем мы планировали. Мы также понимаем, что нам нужно будет инвестировать в многолетний план по освобождению Государства Израиль от зависимости от внешних закупок многих товаров, в местные закупки, в местные производственные возможности", - сказал Нетаньяху.

"В данный момент требуется прежде всего покрыть расходы на войну, что позволит нам вести войну в текущем году и завершить выполнение ее целей, включая ликвидацию ХАМАС, возвращение наших заложников и восстановление безопасности как на севере, так и на юге [Израиля], чтобы жители могли вернуться туда", - продолжил премьер. "100 дней назад монстры ХАМАС вторглись в Государство Израиль, насиловали и жгли наших граждан и брали их в заложники. Мы вернули половину из них, и мы делаем все, чтобы все они без исключения вернулись домой, и эти усилия продолжаются постоянно, даже в этот момент, - добавил он. - Мы завершим их одновременно с достижением других целей войны".

"Мы занимаемся прежде всего немедленным обеспечением безопасности, но одновременно закладываем основы безопасности для будущих поколений, и нам всем необходимо разделить эту ношу, - заявил премьер, обращаясь к главам министерств. - Это потребует того, что называют "корректировками" - забытым словом для обозначения [бюджетных] сокращений. Однако будет и увеличение бюджетного дефицита, потому что необходимо существенное увеличение расходов на оборону". "Поэтому мы временно увеличим дефицит на этот [2024] год, так как экономика, которую мы создали за последние 20 лет, одна из самых великолепных в мире", - пояснил Нетаньяху.

По его словам, у израильского правительства "есть возможность увеличить дефицит [бюджета], но, с другой стороны, требуются корректировки". "Моя цель заключается в том, чтобы через 24 часа, а если возможно, то в ближайшую ночь мы закончили рассмотрение этих вопросов. Мы примем военный бюджет Государства Израиль, бюджет, который гарантирует нам безопасность и будущее", - заверил премьер.