Американский координатор по борьбе с коррупцией посетит Армению и Грузию 15-18 января

Ричард Нефью обсудит принимаемые меры и определит сферы дальнейшего сотрудничества, заявили в Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Координатор Госдепартамента по борьбе с коррупцией Ричард Нефью намерен посетить Армению и Грузию с 15 по 18 января. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Как следует из документа, "в обеих странах он обсудит принимаемые меры и вызовы в борьбе с коррупцией, а также определит сферы дальнейшего сотрудничества". В Армении Нефью встретится с должностными лицами, включая сотрудников правоохранительных органов, в Грузии - с чиновниками и представителями служб по борьбе с коррупцией и следственных органов.

Нефью был назначен на данный пост в июле 2022 года. Он ранее занимал пост заместителя координатора американской санкционной политики.