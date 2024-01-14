Экс-премьер Канады заявил, что Трюдо должен сам принять решение о возможной отставке

Жан Кретьен рассказал, что решение об уходе с премьерского поста "легко принять"

ОТТАВА, 14 января. /ТАСС/. Глава канадского правительства Джастин Трюдо должен самостоятельно принять решение о возможной отставке, не обращая внимание на различные мнения на этот счет. Об этом заявил в эфире телеканала CTV бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен (1993-2003).

"Он сам должен решить, как <...> будет лучше для него, для [возглавляемой им канадской Либеральной] партии, для страны, - сказал Кретьен, комментируя растущую полемику относительно необходимости отставки Трюдо на фоне его низких рейтингов. - Это очень личное решение".

При этом Кретьен добавил, что как сторонники, так и противники премьер-министра будут пытаться повлиять на его решение. Кроме того, бывший глава правительства Канады уверен, что Трюдо не стал бы обращаться к нему за советом относительно этой ситуации, но отметил, что решение об уходе с премьерского поста, исходя из его личного опыта, "легко принять".

Ранее исследовательская компания Nanos Research сообщала, что рейтинг доверия либеральному правительству Канады достиг минимума за последние 17 лет - 23%. При этом Трюдо доверяют лишь 20,6% канадцев, а лидеру оппозиционной Консервативной партии Пьеру Пуальевру - 34,3%. Рейтинги Трюдо и его партии на фоне экономических проблем страны падали весь 2023 год, а оппозиция в связи с этим неоднократно призывала его уйти в отставку.