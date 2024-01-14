В Египте заявили о прибытии в Газу 9 тыс. машин с помощью через КПП "Рафах"

Глава государственной информационной службы Дия Рашван отметил, что Каиру удалось наладить регулярные поставки питания, воды и товаров первой необходимости в анклав

КАИР, 14 января. /ТАСС/. КПП "Рафах" работает непрерывно, доказательством этому могут служить объемы поставленной помощи: с октября 2023 года в сектор Газа из Египта въехало почти 9 тыс. грузовиков с гуманитарными грузами. С таким заявлением выступил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.

"КПП "Рафах" с египетской стороны не закрывался ни на мгновение с начала израильской агрессии, в то время как Израиль не менее четырех раз обстреливал КПП со стороны Газы", - приводит его слова телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Египет был вынужден после начала эскалации между палестинским движением ХАМАС и Израилем преодолевать логистические трудности при доставке гуманитарной помощи, добавил Рашван, поскольку изначально "Рафах" не был приспособлен для провоза грузов. Однако в настоящий момент Каиру удалось наладить регулярные поставки питания, воды и товаров первой необходимости в анклав. Египетская сторона, подчеркнул чиновник, приложила "все усилия для доставки гуманитарной помощи в анклав".

Всего, по данным главы госинформслужбы, в Газу с октября прошлого года въехало почти 9 тыс. грузовых автомобилей с помощью. "Объем продуктов питания, которые были доставлены в сектор Газа, превышает 50 тыс. тонн, воды - 20 тыс. тонн", - отметил он. Также Египет обеспечил поставки в анклав 7 тыс. тонн медикаментов, 88 новых машин скорой помощи, а также 4,5 тыс. тонн топлива и газа. В Газу были ввезены не менее 1 тыс. палаток и предметов первой необходимости.

Ранее Рашван отреагировал на высказанные в адрес Египта обвинения Израиля на заседании Международного суда ООН в Гааге в том, что Каир якобы препятствует поступлению гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа, назвав эти заявления ложью. Он отметил, что израильские министры ранее неоднократно публично заявляли, что не допустят поступления гуманитарной помощи в сектор, так как это, по их утверждению, является частью войны, которую Израиль ведет против Газы. Более того, как указал глава госинформслужбы, суверенитет Египта распространяется только на его сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах", через который доставляется большая часть гуманитарных грузов, тогда как со стороны сектора Газа КПП "Рафах" фактически находится под властью израильских властей. Рашван тогда указал: в том, что КПП работает на постоянной основе, могли на деле убедиться десятки делегаций и представители многих международных организаций, включая генерального секретаря ООН, которые посещали "Рафах" после начала резкой эскалации напряженности в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.