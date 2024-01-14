В "Хезболлах" заявили, что решение проблем на границе с Израилем отложено

Лидер шиитской партии шейх Хасан Насрулла отметил, что сначала необходимо остановить войну в Газе

БЕЙРУТ, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывают давление на Ливан, чтобы облегчить затруднительное положение, в котором находится Израиль после провала военной операции в секторе Газа. С таким утверждением выступил лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла, комментируя визит в Бейрут старшего советника Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймоса Хокстина, выступающего посредником на переговорах между Ливаном и Израилем.

"Предложения по урегулированию, которые привез американец [Хокстин], составлены исходя из израильских интересов, - отметил он в телеобращении к своим сторонникам по телеканалу Al Manar. - Мы говорим в ответ, что отложим обсуждение пограничных проблем до прекращения израильской агрессии. Остановите сначала войну в Газе, и тогда посмотрим".

Хокстин, посетивший Бейрут 11 января, пытался добиться прекращения огня на ливано-израильской границе. Он предложил направить на юг подразделения ливанской армии и отвести формирования "Хезболлах" на 8 км от линии границы. По словам дипломата, это позволит вернуться в пограничные поселения перемещенным лицам. Американский эмиссар подчеркнул, то "речь идет о промежуточном компромиссе, который отвечает интересам Ливана и Израиля и предотвратит деградацию обстановки на границе".

Правительство Ливана добивается исправления линии прохождения границы в 13 точках. Ливанские власти утверждают, что после эвакуации из Южного Ливана в 2000 году израильская армия передвинула пограничные столбы в этих пунктах. 27 октября 2022 года было подписано соглашение о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем, что открыло путь к началу освоения нефтегазовых запасов в исключительной экономической зоне.