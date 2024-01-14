Нехватка людей и двусторонние соглашения. События вокруг Украины

Киев работает над заключением новых соглашений по двусторонней безопасности по аналогии с документом, подписанным с Великобританией.

В ВСУ заявляют о критической нехватке людей на многих направлениях. Кроме того, в Киеве признали, что оборонная промышленность страны испытывает проблемы с производством артиллерийских боеприпасов.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход операции

Вооруженные силы РФ в субботу утром нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Российские войска в течение двух суток отразили семь атак ВСУ на купянском направлении, три атаки - на краснолиманском направлении, еще три - на донецком.

Вооруженные силы Украины за два дня, по оценкам Минобороны РФ, потеряли около 1,6 тыс. человек. Самые большие потери - свыше 600 человек убитыми и ранеными - на донецком направлении.

Кроме того, потери ВСУ в технике составили 20 танков, 12 гаубиц, в том числе FH-70 производства Великобритании, 8 американских артсистем М777, 2 самоходные пушки "Dana" чешского производства, 73 автомобиля, 11 БМП.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили 25 снарядов HIMARS, сбили 44 беспилотника.

Встреча в Давосе

Встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников по национальной безопасности 14 января созвана в Давосе по инициативе Швейцарии и Украины. В ней приняли участие представители 83 стран.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заверил, что Россия обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям по Украине, сейчас, по его словам, ведется соответствующая подготовительная работа.

Соглашения в сфере безопасности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение с Великобританией в сфере безопасности содержит обоюдные обязательства. Так, Украина обязана будет в течение 24 часов отреагировать, "если Россия захочет атаковать" Великобританию. Соглашение заключено на 10 лет и должно стать эталоном для аналогичных договоренностей с другими странами.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что Киев начал переговоры с Румынией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. В Киеве утверждают, что Румыния стала девятой страной, которая ведет с Украиной переговоры по этому вопросу. В том числе Киев разрабатывает договоры с США, Германией, Францией, заявил советник главы офиса президента Владислав Власюк.

Сложности производства

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что украинское производство не может в полной мере покрыть потребности страны. По его словам, самые большие сложности со сборкой артиллерийских боеприпасов.

Проблемы на границах

Свыше 2 тыс. грузовиков ожидают возможности выехать из Польши на Украину на четырех пунктах пропуска, три из которых блокируются польскими перевозчиками. Блокируя КПП, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года.

Румынские фермеры заблокировали в субботу контрольно-пропускной пункт "Сирет" на границе с Украиной, но в тот же день КПП был открыт. В воскресенье акция фермеров возобновилась.

Деньги на инфраструктуру от Дании и обещания из Франции

Правительство Дании объявило о предоставлении Украине очередного пакета помощи. На этот раз он направлен на восстановление инфраструктуры, его объем составит 151 млн крон ($22,2 млн).

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в ходе поездки в Киев пообещал украинским властям долгосрочную поддержку. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам встречи с французским коллегой сообщил, что стороны обсудили "дальнейшую поставку" систем ПВО и беспилотников, а также в очередной раз призвал страны ЕС перекрыть поставку в РФ товаров, содержащих компоненты, которые могут быть использованы в вооружении.

Строительство за отсрочку

Ситуация с личным составом ВСУ на многих направлениях критическая, сообщил командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко. По его словам, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов - более 40 лет. Тарасенко добавил, что в качестве пополнения в войска сейчас прибывают в основном мужчины старшего возраста "с сопутствующими проблемами со здоровьем".

Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предложили жителям принять участие в строительстве фортификационных сооружений, пообещав предоставить на период работ отсрочку от мобилизации.

Украинские пограничники задержали в субботу гражданина Молдавии за попытку незаконно переправить через границу украинского уклониста. Как сообщили источники издания "Страна" в правоохранительных органах, задержанный на надувной лодке переплыл через реку Днестр, чтобы потом переправить жителя Винницы в республику за $3 тыс.