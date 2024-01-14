Белоруссия уведомила страны ШОС о завершении необходимых для вступления процедур

Глава МИД Сергей Алейник отметил, что страна присоединилась к 49 документам

МИНСК, 14 января. /ТАСС/. Белоруссия уведомила все страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления республики в организацию. Об этом сообщил глава белорусского МИД Сергей Алейник.

"Буквально неделю назад завершился процесс ратификации в нашей стране всего пакета документов по нашему присоединению. Мы присоединились к 49 документам. Мы уже уведомили все страны - члены ШОС о завершении внутригосударственных процедур и рассчитываем, что в следующем году процесс полноправного членства нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества будет окончательно завершен", - сказал он в эфире телеканала ОНТ.

В начале января Совет министров Белоруссии принял постановление присоединении республики еще к 11 международным документам в рамках вступления страны в ШОС. В их числе - соглашения о технической защите информации в Региональной антитеррористической структуре ШОС, о сотрудничестве в области культуры, сельского хозяйства, здравоохранения, научно-технической и межбанковской сферах.

В конце декабря 2023 года заместитель главы МИД Белоруссии Евгений Шестаков сообщил о том, что Минск завершил парламентские процедуры, необходимые для оформления вступления в ШОС. Он напомнил, что к концу минувшего года Белоруссия ратифицировала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства - члена ШОС, были выполнены внутригосударственные процедуры по присоединению к 29 международным документам организации.

Участниками ШОС являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Процедура приема Белоруссии, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя при организации, была запущена в Самарканде в 2022 году. Ожидается, что процесс вступления завершится к очередному саммиту ШОС, который должен пройти в Астане в 2024 году.