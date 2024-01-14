14 января, 19:00
Военная операция на Украине

Киев заявил, что продолжит приглашать Пекин на встречи по "формуле мира"

Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что для Украины "важно, чтобы Китай был за столом"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Украина будет продолжать приглашать Китай на встречи, посвященные ее "формуле мира", участие Пекина важно для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции в Давосе по итогам четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской инициативе.

"К сожалению, сегодня нет представителей Китая. Мы [их] приглашали, мы будем продолжать приглашать. Для нас важно, чтобы Китай был за столом", - сказал он, указав, что надеется на участие Пекина в таких встречах в будущем.

В 2023 году состоялись три встречи, посвященные этой инициативе Киева. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября, Китай не принял в ней участие.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что встреча в Давосе будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа попытаться перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока. При этом Захарова выразила уверенность, что партнеры РФ в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию. 

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