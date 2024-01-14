Экоактивисты попытались сорвать выступление Трампа накануне выборов в Айове

Экс-президент посоветовал прервавшей его речь активистке "идти домой к мамочке"

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Экоактивисты попытались сорвать митинг экс-президента США Дональда Трампа в штате Айова, где 15 января состоятся предварительные выборы кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

"Они такие молодые, они сражаются с нефтью. Они, по сути, предлагают покончить с нашей страной. Китай каждую неделю строит по угольной электростанции, а эти люди сражаются. Если вы будете слушать их, то получите неконкурентоспособную страну. Но они вырастут и поймут, что мы делаем важное дело", - сказал Трамп.

Он посоветовал прервавшей его речь экоактивистке "идти домой к мамочке". Молодых людей, которые пришли на мероприятие с плакатом "Трамп - климатический преступник", почти сразу вывели из зала, где оно проводится.

По мнению бывшего американского лидера, такие инциденты придают его выступлениям "приятное волнение".