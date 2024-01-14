В офисе Зеленского считают, что садиться за стол переговоров неприемлемо

Глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что украинской делегации приходилось разъяснять свое мнение из-за отсутствия единой позиции

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что среди участников четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной продвигаемой Киевом "формуле мира", не было единства, и украинской делегации приходится разъяснять свою позицию.

"Было бы неправдой сказать, что все [разделяют] одну позицию. <...> Мы едины в главных принципах", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи.

"У нас разные идеи о том, как этого (главных принципов - прим. ТАСС) достигать. Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо", - сказал Ермак, отвечая на вопрос журналиста, почему по итогам встречи не была принята совместная декларация.

Он также ушел от прямого ответа на вопрос о подготовке так называемого глобального мирного саммита, идею проведения которого также пытается продвигать Киев. Глава офиса президента назвал саму встречу в Давосе успешной, отметив, что там были представлены еще пять пунктов так называемого украинского плана. "Следующим шагом будет начать говорить о запуске глобального саммита мира", - сказал Ермак.

При этом утром, анонсируя в Telegram-канале открытие переговоров в Давосе, он написал, что этой на встрече Киев рассчитывает "согласовать формат глобального саммита мира".

Ранее высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил журналистам после переговоров, что некоторые страны Юга на встрече подчеркнули необходимость учитывать озабоченности России. В свою очередь глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия обязательно будет подключена в будущем к дискуссиям по Украине, сейчас, по его словам, ведется соответствующая подготовительная работа. Он отметил, что альтернативы участию РФ в мирном урегулировании нет.

Встреча в Давосе

В Давосе 14 января прошла созванная по инициативе Швейцарии и Украины четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира". В 2023 году состоялись три встречи в формате этой формулы. Последняя из них прошла на Мальте 28-29 октября 2023 года. Россия не была приглашена ни на одну из четырех встреч.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что встреча в Давосе будет использована Западом, чтобы путем обмана и шантажа попытаться перетянуть на сторону Украины страны глобального Юга и Востока. При этом она выразила уверенность, что партнеры России в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины и поэтому продолжает специальную военную операцию.