Глава МИД Израиля сообщил, что обсудил с коллегой из ОАЭ освобождение заложников и ХАМАС

Военные намерены вернуть их и и разгромить ХАМАС, заявил Исраэль Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что обсудил с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном возвращение заложников из сектора Газа, борьбу с радикальным движением ХАМАС и укрепление отношений между двумя странами.

"В ходе конструктивной беседы с министром иностранных дел ОАЭ я подчеркнул важное значение, которое Израиль придает двусторонним отношениям [с ОАЭ], и отметил, что Израиль намерен вернуть всех заложников [из сектора Газа] и разгромить террористическую организацию ХАМАС", - распространила пресс-служба МИД высказывания Каца. "Мы договорились продолжать совместную работу по укреплению наших отношений и содействию миру и безопасности на благо всех жителей региона", - добавил руководитель израильского внешнеполитического ведомства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.