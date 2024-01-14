В Пентагоне опровергли нанесение ударов по территории Йемена 14 января

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Телеканал Sky News Arabia ранее сообщил, что один из объектов мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" подвергся атаке

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Силы США и возглавляемой Вашингтоном коалиции не наносили ударов по территории Йемена 14 января. Об этом сообщил ТАСС представитель Пентагона.

По его словам, "сегодня в Йемене не было ударов со стороны США или коалиции".

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что один из объектов мятежного движения хуситов "Ансар Аллах", расположенный в северной части йеменской провинции Ходейда, подвергся атаке. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждал, что удар нанесли американские и британские военные самолеты.