В Пентагоне опровергли нанесение ударов по территории Йемена 14 января

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Силы США и возглавляемой Вашингтоном коалиции не наносили ударов по территории Йемена 14 января. Об этом сообщил ТАСС представитель Пентагона.
По его словам, "сегодня в Йемене не было ударов со стороны США или коалиции".
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что один из объектов мятежного движения хуситов "Ансар Аллах", расположенный в северной части йеменской провинции Ходейда, подвергся атаке. Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah утверждал, что удар нанесли американские и британские военные самолеты.