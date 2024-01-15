В Азербайджане началась предвыборная агитация кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировал семь кандидатов на пост главы государства

БАКУ, 15 января. /ТАСС/. Предвыборная агитационная кампания кандидатов в президенты стартует в Азербайджане.

"Согласно избирательному законодательству республики, предвыборная агитация начинается за 23 до дня голосования, которое назначено на 7 февраля, то есть 15 января, и завершится за сутки до выборов", - сообщили в Центризбиркоме страны.

ЦИК зарегистрировал семь кандидатов на пост главы государства. Среди них - действующий президент Ильхам Алиев, кандидатура которого выдвинута правящей партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"). Кроме того, регистрацию прошли депутаты Милли меджлиса (парламента) республики Захид Орудж (самовыдвиженец), Рази Нуруллаев (лидер партии "Национальный фронт"), Гудрат Гасангулиев (председатель партии "Единый народный фронт Азербайджана"), Фазиль Мустафа (председатель Партии великого созидания), а также лидер партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев и самовыдвиженец Фуад Алиев.

Каждому кандидату для изложения своей платформы предоставляется три часа бесплатного времени на Общественном телеканале. Как уточнили в ЦИК, агитация будет проходить в формате дебатов за круглым столом с участием всех кандидатов. Очередность их выступлений будет определена путем жеребьевки. Пока неизвестно, будет ли Ильхам Алиев участвовать в дебатах лично или доверит это, как и на выборах в 2013 и 2018 годах, своему полномочному представителю.

Претендентам также предоставляется возможность для бесплатного размещения своей рекламы в печатных СМИ - общереспубликанских азербайджаноязычных газетах "Азербайджан", "Халг газети" ("Народная газета"), "Республика" и русскоязычной "Бакинский рабочий".

В Баку, других городах и районах страны во многих местах уже установлены специальные щиты, на которых кандидаты могут разместить свои агитационные постеры. Приклеивать такие материалы на стены исторических зданий и культурных объектов запрещается. ЦИК при согласовании с местными властями также выделил специальные места под открытым небом и закрытые помещения для проведения встреч кандидатов с избирателями и других массовых акций в рамках избирательной кампании.

Агитационный период завершится в 08:00 по местному времени (07:00 мск) 6 февраля, когда наступит день тишины.

Президентские выборы в Азербайджане

7 декабря 2023 года Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в апреле 2025 года. В интервью местным телеканалам 10 января Алиев заявил, что главной причиной принятия решения о проведении досрочных выборов стало полное восстановление суверенитета страны после антитеррористической операции в Карабахе 19-20 сентября прошлого года. Он отметил важность того, чтобы первые выборы, которые пройдут на всей территории страны, были президентскими.

Президент Азербайджана избирается на 7 лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено. Последние выборы главы государства в Азербайджане состоялись 11 апреля 2018 года.