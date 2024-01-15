Румыния и Украина договорились налаживать сотрудничество в области безопасности

Бухарест продолжит и увеличит многостороннюю поддержку Киева, заявили в румынском МИД

БУХАРЕСТ, 15 января. /ТАСС/. Бухарест и Киев начали переговоры о сотрудничестве в области безопасности. Об этом говорится в сообщении румынского МИД о консультациях в Давосе государственного секретаря по стратегическим делам МИД Румынии Юлиана Фоты с заместителем руководителя офиса президента Украины Игорем Жовквой и заместителем министра иностранных дел Украины Николаем Точицким на полях встречи советников по национальной безопасности в рамках Всемирного экономического форума.

"Встреча ознаменовала начало дипломатических переговоров с целью согласования двусторонних рамок сотрудничества в области безопасности, выполнения Совместной декларации G7+ в поддержку Украины (12 июля 2023 года), - указывается в сообщении. - Переговоры проводились в контексте процесса повышения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства".

Фота подтвердил, что Румыния полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и ее европейский и евроатлантический путь, и заверил, что Бухарест продолжит и увеличит многостороннюю поддержку Киева.